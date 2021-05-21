“Bir şeyi netleştirmek istiyorum. Sunulan bir İngiliz planı yok, İngilizlerin bazı fikirleri var, muhtemelen ilgili diğer ülkelerin de bazı görüşleri var" diyen Kiprianu, "Biz bundan birkaç ay önce bu fikir ve görüşleri ele alarak bunlar hakkında kendi görüşümüzü dile getirmiştik. Şimdi bana göre durum farklı bir aşamada bulunuyor. Bir yanda Türkiye tarafından öne sürülen kabul edilemez iki devletli çözüm veya konfederasyon talebi var, diğer yanda da müzakerelerin yeniden başlamasına ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Kiprianu, Rum Lider Nikos Anastasiadis’in üzerine odaklanması gereken noktanın sadece Türkiye’nin kabul edilemez taleplerine nasıl karşı koyulacağı değil, aynı zamanda Kıbrıs sorununun çözümü için üzerinde anlaşmaya varılmış olan çerçevede müzakerelerin yeniden başlamasına izin verecek koşulların nasıl oluşturulacağı olması gerektiğini dile getirdi.