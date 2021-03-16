İngiltere'de polise öfke dinmiyor

Sarah Everard'ın bir polis memuru tarafından kaçırıp öldürülmesiyle başlayan tepki, polisin göstericilere sert müdahalesiyle çığ gibi büyüdü.

Başkent Londra'da pandemi önlemlerine rağmen çoğunluğu kadın yüzlerce kişi yine gösteri düzenledi.

Göstericiler, "Polis, Suç, Ceza ve Mahkemeler Yasa Tasarısı"nın görüşülmesi sırasında Parlamento Meydanı'nda toplandı.

Göstericiler, "Kadına şiddete son verin", "Bir polis memuru onu öldürdü, diğerleri yasını tutanlara müdahale etti", "Yasayı geri çekin" yazılı pankartlar taşıdı.

Protestocular önce Westminster Köprüsü'nü, ardından da Londra Polis Teşkilatı önündeki yolu trafiğe kapattı.

Göstericilerin dağılmaması üzerine müdahale eden polis yine bir çok protestocuyu gözaltına aldı.

33 yaşındaki Sarah Everard akşam evine dönerken kaybolmuş, bir hafta sonra Londra'nın güneysbatısındaki ormanlık alanda cansız bedeni bulunmuştu.

Kaçırma ve öldürme olayıyla ilgili polis memuru Wayne Couzens, 13 Mart'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Everard'ı anmak için düzenlenen Londra'daki törene, polisin sert müdahelesi de protestoların bir diğer sebebi.

Polis, Suç, Ceza ve Mahkemeler Yasa tasarının yasalaşması durumunda polis, protestolar için başlama ve bitiş saatleri belirleyebilecek.



Resmi araçların yolunun kesilmesine müsaade edilmeyeceği için parlamento yakınlarındaki gösterilere de sınırlama getirilebilecek.