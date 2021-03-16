Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Mahkeme kararını açıkladı
Mahkeme kararını açıkladı
Seyahat belgelerine el konuldu
Seyahat belgelerine el konuldu
3 ay cezaevinde bekleyecekler
3 ay cezaevinde bekleyecekler
7 gün daha poliste tutuklu kalacak
7 gün daha poliste tutuklu...
75 gün cezaevinde bekleyecekler
75 gün cezaevinde bekleyecekler
Flaş Haber
9'u yerel 14 pozitif vaka
Kapat

İngiltere'de polise öfke dinmiyor

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir polis memuru tarafından kaçırıp öldürülen Sarah Everard'ı anma törenine müdahale, polise yeni yetkiler veren tasarı ve kadına karşı şiddet protesto edildi.

16 Mart 2021 Salı 09:59
556 Okunma
İngiltere'de polise öfke dinmiyor

Sarah Everard'ın bir polis memuru tarafından kaçırıp öldürülmesiyle başlayan tepki, polisin göstericilere sert müdahalesiyle çığ gibi büyüdü.

Başkent Londra'da pandemi önlemlerine rağmen çoğunluğu kadın yüzlerce kişi yine gösteri düzenledi.

Göstericiler, "Polis, Suç, Ceza ve Mahkemeler Yasa Tasarısı"nın görüşülmesi sırasında Parlamento Meydanı'nda toplandı.

Göstericiler, "Kadına şiddete son verin", "Bir polis memuru onu öldürdü, diğerleri yasını tutanlara müdahale etti", "Yasayı geri çekin" yazılı pankartlar taşıdı.

Protestocular önce Westminster Köprüsü'nü, ardından da Londra Polis Teşkilatı önündeki yolu trafiğe kapattı.

Göstericilerin dağılmaması üzerine müdahale eden polis yine bir çok protestocuyu gözaltına aldı.

33 yaşındaki Sarah Everard akşam evine dönerken kaybolmuş, bir hafta sonra Londra'nın güneysbatısındaki ormanlık alanda cansız bedeni bulunmuştu.

Kaçırma ve öldürme olayıyla ilgili polis memuru Wayne Couzens, 13 Mart'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Everard'ı anmak için düzenlenen Londra'daki törene, polisin sert müdahelesi de protestoların bir diğer sebebi.

Polis, Suç, Ceza ve Mahkemeler Yasa tasarının yasalaşması durumunda polis, protestolar için başlama ve bitiş saatleri belirleyebilecek.

Resmi araçların yolunun kesilmesine müsaade edilmeyeceği için parlamento yakınlarındaki gösterilere de sınırlama getirilebilecek.

Anahtar Kelimeler:
İngilterePolisLondra
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÖZERSAY: “KAĞIT ÜZERİNDE KALMAMALI”
ÖZERSAY: “KAĞIT ÜZERİNDE KALMAMALI”
"BU PROTOKOLÜ KABUL EDEMEYİZ”
"BU PROTOKOLÜ KABUL EDEMEYİZ”
Ataoğlu: İlk etapta kapalı grup turizm uygulamasına geçilebilir
Ataoğlu: İlk etapta kapalı grup turizm uygulamasına geçilebilir
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim