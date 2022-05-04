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İngiltere'den dikkat çeken anket sonucu

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, İngiliz toplumunun çoğu monarşiye destek verse de azımsanmayacak sayıda İngiliz de monarşinin kaldırılarak soylular saltanatına son verilmesini talep ediyor.

04 Mayıs 2022 Çarşamba 19:04
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İngiltere'den dikkat çeken anket sonucu

İngiltere’de büyük bir halk desteğine sahip olan anayasal monarşi, giderek güç kaybediyor. 30 Nisan ve 2 Mayıs tarihleri arasında yapılan anketlerden edinilen verilere göre, İngilizlerin yüzde 27'si monarşiyi ortadan kaldırmak isterken yüzde 60'ı monarşinin korunmasından yana.

GENÇLER ARASINDA TABLO FARKLI  

18-24 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 37'si monarşinin devam etmesini isterken yüzde 40'ı monarşiyi kaldırmaktan yana. Bir kısmı da çekimser.

Newsweek’e açıklamalarda bulunan monarşi karşıtı oluşum Republic’in CEO’su Graham Smith, konuya ilişkin demecinde, "Son yıllarda yapılan diğer anketlere bakıldığında, monarşiye verilen desteğin düşüşte olduğu görülüyor” dedi. 

Smith, sözlerine şöyle devam etti:

"10 yıl önce monarşistler sürekli olarak nüfusun dörtte üçünün kraliyeti desteklediğini söyleyerek övünüyordu. Şimdi ise destek yüzde 60'larda..." 

DAHA DA KÖTÜLEŞECEK 

Smith, kraliçenin saltanatının sona ermesinden sonra Prens Charles'ın kral olacağını ve bu durumda sorunun daha da kötüleşebileceğini savundu. 

Smith açıklamasında, "Bu, kraliyet ailesi için büyük bir sorun, çünkü kraliçe demek monarşi demek ve monarşi demek kraliçe demektir” dedi.

Anahtar Kelimeler:
İngiltereMonarşiYönetim
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