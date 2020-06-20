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İngiltere'den gelen 197 kişi karantina sürelerini tamamladı

Sağlık Bakanlığı 5 Haziran’da ülkeye giriş yapanların karantina sürelerinin dolduğunu açıkladı.

20 Haziran 2020 Cumartesi 09:01
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İngiltere'den gelen 197 kişi karantina sürelerini tamamladı

Sağlık Bakanlığı 5 Haziran’da ülkeye giriş yapanların karantina sürelerinin dolduğunu açıkladı.

Bakanlık yaptığı yazılı açıklamada karantina sürelerini tamamlayan kişilerin Covid-19 testleri negatif olduğunu ve yarın otellerinden çıkış yapacaklarını belirtti.

Açıklama şöyle:

5 Haziran'da adamıza Türkiye' den deniz yolu ve İngiltere'den  hava yolu ile gelen 197 kişi 14 günlük karantina sürelerini tamamlamışlardır. Karantina sürelerini tamamlayan kişilerin Covid-19 testleri negatif olup, bu sabah saatlerinde  bulundukları karantina otellerinden ayrılacaklardır."

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıKarantinaKoronavirüs
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