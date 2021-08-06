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İngiltere'den KKTC'ye kargoyla uyuşturucu

Posta ile gelen pakette uyuşturucu çıkması üzerine başlatılan soruşturma neticesinde tutuklanan zanlı F.F yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

06 Ağustos 2021 Cuma 13:29
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İngiltere'den KKTC'ye kargoyla uyuşturucu

(Kamalı Haber)

Posta ile gelen pakette uyuşturucu çıkması üzerine başlatılan soruşturma neticesinde tutuklanan zanlı F.F yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Atabek olguları aktardı.

Polis, zanlının Kanunsuz Uyuşturucu Madde İthali, Alma ve Tasarruf suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 04.08.2021 tarihinde saat 10.30’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından Lefkoşa Paket Postanesinden alınan bilgide İngiltere’ den kayınvalidesi adına P.K. adına gelen kargo paketinde görevli memurlar tarafından yapılan kontrolde içerisinde bir miktar uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler olduğunu tespit edildiğinin öğrenildiğini söyledi.

Polis, bir Polis ekibi tarafından Lefkoşa Paket Postanesi ziyaret edilerek P.K’nin huzurunda konu pakette yapılan kontrolde içerisinde dört adet siyah renk üzerinde Sparkys yazılı ağızları çıtçıtlı paketler içerisinde şeffaf renk streç naylonlara sarılı yaklaşık 20 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis, akabinde P.K’ nin ikametgahında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada ikametgahın üst kısmında bulunan damadı Zanlı F.F’ nin yatak odasında zanlıya ait siyah renk Armani marka şortun sağ ön cebinde bulunan American Spirit Blue marka tütün paketinde beyaz renk naylon parçasına sarılı yaklaşık 3 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis, bilahare mesele ile ilgili yapılan soruşturmalarda söz konusu uyuşturucu maddelerin zanlıya ait olduğunun tespit edilmesi üzerine zanlının mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, bu aşamada tahkikatın devam ettiğini, aranan 1 kişi olduğunu belirterek zanlının 6 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 6 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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