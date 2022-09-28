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İngiltere'den kritik uyarı!

İngiltere'de sağlık uzmanları güçlü bir grip salgınının kapıda olduğunu söyledi. 20 bin kişinin ölebileceği belirtilirken sağlık sistemi çökebilir uyarısı yapıldı.

28 Eylül 2022 Çarşamba 16:26
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İngiltere'den kritik uyarı!



İngiltere dünyanın kalanı gibi corona virüs salgınının maddi manevi yaralarını sarmaya çalışırken yeni bir uyarı geldi.

Sağlık uzmanları bu kış grip salgınının çok sert geçeceğini belirtti. Sağlık Güvenlik Ajansı (UKHSA) yetkilileri zorlu kışta 20 binden fazla İngilizin ölebileceğine dikkat çekti.

NHS'den yapılan uyarıda kış gelmeden herkese aşı olun çağrısında bulunuldu. Özellikle Rusya'dan doğalgaz tedarikinin azalmasıyla İngiltere'yi ve diğer Avrupa ülkelerini zorlu bir kış bekliyor.
Zaten soğuk geçmesi beklenen kışta güçlü bir grip salgınında sağlık sisteminin yetersiz kalacağından endişe ediliyor.

"KENDİNİZİ KORUYUN"
UKHSA'nın üst düzey danışmanı Dr. Susa Hopkins, "Kendinizi koruyun ve sağlık sistemimiz üzerindeki yükü azaltın" uyarısını yaptı.
 

Ülkede en son güçlü grip salgınının 5 yıl önce yaşandığı belirtildi. 2017 yılındaki salgında 20 binden fazla insanın öldüğü ve 40 binden fazla insanın ise hastaneye yattığı belirtildi.

Avustralya'daki veriler H3N2 türü gribin hızlıca yayılabileceğini gösteriyor. İngiltere sağlık yetkilileri ülkede benzer bir tablonun ortaya çıkmasından korkuyor.

Ülkede halihazırda tedavi sırasında olan insan sayısı 7 milyona yaklaşmış durumda. Şimdiye kadar 33 milyon kişiye yetecek aşı depolandı.

Bu nedenle özellikle Covid-19 konusunda hatırlatma dozunun gözardı edilmemesi gerektiği belirtildi.

Son Güncelleme: 28.09.2022 16:28
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