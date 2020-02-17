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“İngiltere ile doğrudan ticaret yeniden başlayabilir”

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanlığına ilişkin açıklamalarda bulunarak “Cumhurbaşkanı olursam İngiltere ile doğrudan ticaret yeniden başlayabilir” dedi.

17 Şubat 2020 Pazartesi 22:49
“İngiltere ile doğrudan ticaret yeniden başlayabilir”
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Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Kıbrıs Genç TV’de Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu Kıbrıs’ta Manşet programına katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

İngiltere ile yıllardır doğrudan ticaret yapıldığını belirten Özersay, “ülkede yeniden üretim fırsatları yakalayabiliriz. Cumhurbaşkanının bu fırsatları kovalaması gerekir. İngiltere ile doğrudan ticaret yapılabilir. 20 yıl boyunca zaten biz bunu yapmıştık. Eğer Cumhurbaşkanı olabilirsem bu alanlarda başarılı olacağımı da düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığı benim için sadece Kıbrıs müzakerelerinden ibaret değil” sözlerine yer verdi.

Türkiye ile ilişkilerin önemine de değinen Özersay, “ Türkiye bizim gücümüzdür. Türkiye ile ilişkilerde kavga etmeden de dik durmak mümkündür. Türkiye telefon ettiğinde KKTC o telefona hiç tereddüt etmeden cevap verebilmelidir. İki taraflı iletişimin güçlü olmadı gerekir. Şu an öyle bir tablo maalesef yoktur” dedi.

Türkiye’nin KKTC için önemli bir güç olduğunu, dünyaya sesimizi duyurabilmek ve için Türkiye’nin gücünü kullanmamız gerektiğini belirten Özersay, “Türkiye ile ilişkide samimiyet sonlanırsa ve basın üzerinden tırnak içerisindeki kelimelerle iletişim kurmaya devam edersek bunun ne Türkiye’ye ne de Kıbrıs Türk halkına bir yararı olmaz” ifadelerine yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
Kudret ÖzersayİngiltereTicaret
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