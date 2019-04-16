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İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Wındrush Tazminat Şeması İle İlgili Açıklama Yaptı: “Kıbrıslı Türklere De Açık”

16 Nisan 2019 Salı 11:12
İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Wındrush Tazminat Şeması İle İlgili Açıklama Yaptı: “Kıbrıslı Türklere De Açık”
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 İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Windrush Tazminat Şeması hakkında yazılı açıklama yaptı.
İngiltere’deki yasal haklarına ve hizmetlere erişimde sıkıntı yaşayan Windrush Nesli’nin üyelerinin yaşadıkları haksızlıkları telafi etmek için, Mayıs 2018’de İçişleri Bakanlığı birtakım önlemler ilan ettiği hatırlatılan açıklama şöyle devam etti:

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“Bu önlemler arasında bir tazminat şeması oluşturmak da vardı. Bu şema sadece Karayipli milletlere değil, 1 Ocak 1973’ten önce Birleşik Krallık’a gelmiş tüm Commonwealth vatandaşlarına ve 31 Aralık 1988’den önce gelmiş vatandaşların bazılarına açıktır.”
Bundan etkilenen bazı Kıbrıslı Türklerin olabileceğine işaret edilen açıklamada tazminat şemasının başvurulara açık olduğu kaydedildi.
Açıklamaya göre planın tüm detayları ve kimlerin başvurabileceği https://www.gov.uk/guidance/windrush-scheme adresinden görülebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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