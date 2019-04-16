İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Wındrush Tazminat Şeması İle İlgili Açıklama Yaptı: “Kıbrıslı Türklere De Açık”

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Windrush Tazminat Şeması hakkında yazılı açıklama yaptı.
İngiltere’deki yasal haklarına ve hizmetlere erişimde sıkıntı yaşayan Windrush Nesli’nin üyelerinin yaşadıkları haksızlıkları telafi etmek için, Mayıs 2018’de İçişleri Bakanlığı birtakım önlemler ilan ettiği hatırlatılan açıklama şöyle devam etti:
Bundan etkilenen bazı Kıbrıslı Türklerin olabileceğine işaret edilen açıklamada tazminat şemasının başvurulara açık olduğu kaydedildi.
Açıklamaya göre planın tüm detayları ve kimlerin başvurabileceği https://www.gov.uk/guidance/windrush-scheme adresinden görülebiliyor.