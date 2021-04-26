Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kilise çanını çaldı; 8 ay hapsi boyladı
Kilise çanını çaldı; 8 ay...
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ev partisinde uyuşturucu bulundu
Ev partisinde uyuşturucu bulundu
Uyuşturucu suçuna ceza yağdı
Uyuşturucu suçuna ceza yağdı
11 ay hapis cezası
11 ay hapis cezası

"İngiltere KKTC'yi tanımayı düşünüyor"

İngiliz medyası, Johnson hükümetinin KKTC'yi tanımayı düşündüğünü iddia etti. İddia, hükümete yakın kaynaklara dayandırıldı. KKTC'nin bağımsız ülke olarak resmen tanınmasının adada taraflar arasındaki dengeyi sağlayacak bir adım olacağı belirtildi.

26 Nisan 2021 Pazartesi 09:54
380 Okunma
"İngiltere KKTC'yi tanımayı düşünüyor"

"İngiltere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bağımsız bir ülke olarak tanımayı düşünüyor..."

İngiliz The Sunday Express gazetesi, iddiayı bu ifadelerle duyurdu.

Johnson hükümetine yakın kaynaklara dayandırılan haberde, Cenevre'de yapılacak Kıbrıs konulu gayriresmi görüşmelerin beklendiği belirtildi.

Toplantıdan uzlaşı çıkmaması halinde İngiltere'nin KKTC'yi bağımsız bir ülke olarak resmen tanıyacağı ifade edildi. Bunun, adada taraflar arasında dengeyi sağlayacak bir adım olacağına dikkat çekildi.

Resmi tanıma durumunda iki ülke arasında uçuşlar başlayacak

Gazeteye göre resmi tanıma durumunda İngiltere ile KKTC arasında doğrudan uçuşlar başlayacak.

Haberde doğrudan uçuşların başlaması halinde KKTC'nin İngilizler için popüler bir tatil beldesi olacağına vurgu yapıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NAMİ: “CİDDİ TUTARSIZ AÇIKLAMALAR VAR”
NAMİ: “CİDDİ TUTARSIZ AÇIKLAMALAR VAR”
Cumhurbaşkanı Tatar’dan teşekkür
Cumhurbaşkanı Tatar’dan teşekkür
“Kimse Kıbrıs Türkü’nden bir 53 yıl daha beklemesini istemesin”
“Kimse Kıbrıs Türkü’nden bir 53 yıl daha beklemesini istemesin”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim