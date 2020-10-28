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İngiltere ve Fransa’dan Kıbrıs açıklarında askeri tatbikat

Uzun yıllardır Doğu Akdeniz bölgesinden uzak kalan İngiltere, Kıbrıs açıklarında birçok çıkarma gemisi ile tatbikat yaptı... İngiliz komutan yardımcısı Dennis, AP’ye verdiği demeçte, “Bu tatbikat, İngiltere’nin, NATO müttefikleri ve ortaklarıyla çalışarak, Avrupa’nın güvenliğine olan bağlılığını kanıtlamak için, üzerine düşeni yaptığını göstermek içindi.” dedi.

28 Ekim 2020 Çarşamba 13:53
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İngiltere ve Fransa’dan Kıbrıs açıklarında askeri tatbikat

İngiliz Kraliyet Donanması’nın amiral gemisi HMS Albion’un çevresinde toplanan üç gemilik bir saldırı kuvveti, sahil kenti Limasol açıklarında dev bir tatbikat gerçekleştirdi.

İngiltere’nin tatbikatına Kıbrıslı bir devriye gemisi ile helikopterler ve bir Fransız firkateyni katıldı.

Tatbikatta, yüksek manevra kabiliyetine sahip sürat tekneleri ile havadan helikopterlerle, Kıbrıs özel kuvvetleri ile İngiliz Kraliyet Deniz Piyadeleri sözde kaçırılışmış bir gemiyi kurtardı.

İngiltere, dalgalı bölgede varlığını hissettirmek ve Brexit sonrası Avrupa’nın güvenliğini sağlamaya yönelik taahhüdünün altını çizmek için, on yıllardır Kıbrıs’taki en büyük konuşlandırmasında deniz güçlerini esnetti.

İNGİLİZ KOMUTAN: KIBRIS BİZİM İÇİN DOĞU AKDENİZ ‘DE ÇOK ÖNEMLİ BİR ORTAK

İngiliz komutan yardımcısı Phil Dennis, AP’ye verdiği demeçte, “Bu tatbikat, İngiltere’nin, NATO müttefikleri ve ortaklarıyla çalışarak, Avrupa’nın güvenliğine olan bağlılığını kanıtlamak için, üzerine düşeni yaptığını göstermek içindi.” dedi.

Dennis, “Kıbrıs, Birleşik Krallık için Doğu Akdeniz’de ve genel olarak Akdeniz bölgesinde çok önemli bir ortak” dedi.

Kıbrıs 1960 yılında, İngiliz sömürge yönetiminden bağımsızlığını kazandıktan sonra İngiltere, adada iki önemli askeri üssü buldurmaya devam etti.

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