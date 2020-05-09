Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
iPhone 12 fiyatı için yüzleri güldüren iddia!
iPhone 12 fiyatı için yüzleri...
1998 OR2, Dünya’nın yakınından geçecek
Dünyanın yakınından geçecek!
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Ramazanda corona virüse karşı 6 önemli uyarı
Ramazanda coronaya karşı 6 önemli uyarı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...

İngiltere’de 91 yaşındaki Kıbrıs’lı Türk koronavirüsü yendi..

Geçen yıl ciddi bir kalp ameliyatı geçirip uzun bir süre yoğun bakımda kalmış olan Akaner ayrıca şeker ve tansiyon hastasıydı.

09 Mayıs 2020 Cumartesi 11:09
400 Okunma
İngiltere’de 91 yaşındaki Kıbrıs’lı Türk koronavirüsü yendi..

İngiltere’nin Londra şehrinde yaşayan 91 yaşındaki Kıbrıslı Türk Nazım Akaner, Covid-19’un etkileri kapsamında bugüne kadar bilinen tüm gerçeklerin dışına çıktı ve Covid-19‘la yaşam savaşını kazanarak bir mucizeye imza attı. Geçen yıl ciddi bir kalp ameliyatı geçirip uzun bir süre yoğun bakımda kalmış olan Akaner ayrıca şeker ve tansiyon hastasıydı.

Bilindiği üzere Dünya’nın her yerinde 65 yaş üstü insanların yüksek risk grubunda olduğu belirtilerek özel önlemler alınmaktadır. Örneğin Dünya geneli en çok can kaybı yaşanan ABD‘de COVİD-19’a yakalanarak hastanede tedaviye alınan 85 yaş üstü hastaların %40’ı kurtalılamaktadır.

Bununla birlikte şeker, kalp ve tansiyon gibi kronik rahatsızlığı olanlarında yüksek risk grubunda olduğu ve hastalanmaları halinde kurtulmalarının çok zor olduğu da uzmanlar tarafından özellikle vurgulanıyor.

18’li yaşlarında Lefkoşa’dan İngiltere’ye göç ederek Londra’ya yerleşen ve geçimini taksicilik yaparak sağlayan Akaner Kıbrıs’la olan ilişkisini de hiçbir zaman koparmadı. Girne Boğaz’da ev alan Akaner her fırsatta Kıbrıs’a geliyordu.

İyileşmesini müteakip kızı Suzzanne Akaner Handleigh (52) ile görüşen ve senin gibi bir kızım olduğu için çok mutluyum diyen Nazım Akaner, önümüzdeki günlerde tedavi gördüğü North Middlesex Hastanesinden taburcu olarak kızının yanına yerleşecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Is North Cyprus set to become first country to eradicate COVID-19?
Is North Cyprus set to become first country to eradicate COVID-19?
Muhaceret izni olmadan KKTC'ye girdi.
Muhaceret izni olmadan KKTC'ye girdi.
Polis göz açtırmıyor
Polis göz açtırmıyor
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim