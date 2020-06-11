İngiltere’de bulunan 160 kişi ve bir cenaze Ercan’a indi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, girişimleri sonucu İngiltere’den KKTC’ye düzenlenen charter sefer ile 160 KKTC vatandaşı ve bir cenaze bu akşam KKTC’ye geldi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile İngiltere’den havalanan uçağın Ercan Havalimanı’na ulaştığını duyurdu.

Atakan, gelen vatandaşları karşılamak için Ercan Havalimanına gitti. Öte yandan İngiltere’den gelen KKTC vatandaşları 14 gün karantinada kalacak.

Tolga Atakan’ın açıklaması şöyle:

İngiltere’den 160 vatandaşımız ve 1 cenazemizi getiren uçak ülkeye vardı... Vatandaşlarımızı karşılayıp 14 günlük karantina sürecini geçirecekleri merkezlere uğurlayacağız. Bir zorlu süreci daha başarıyla koordine eden, katkı koyan herkese teşekkürler…