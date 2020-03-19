İngiltere’de ki Türkler yalnız

KKTC Londra Temsilcisini koronavirüs paniğinin yaşandığı bugünlerde İngiltere'deki Kıbrıslı Türklerin içinde bulundukları duruma ilgisizlikle suçlayan Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu, “Böylesi bir dönemde, Birleşik Krallık’ta yaşayan, öğrenim gören veya geçici bir süre tatil amaçlı buraya gelen vatandaşların birçok sorunu ve soruları varken, KKTC Londra Temsilcisi nerede?" diye sordu.

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanı Horozoğlu, Birleşik Krallık’ta yaşayan, öğrenim gören veya geçici süre tatil amaçlı gelen vatandaşların birçok sorunu ve soruları olduğunu ancak temsilciliğe bir türlü ulaşılamadığını söyledi.

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, İngiltere’deki birçok Kıbrıslı Türk öğrencinin ve sivilin, KKTC’ye dönebilmek için bilgi ve yardıma ihtiyacı olduğunu ancak KKTC Londra Temsilciliği’nin ortada olmadığını iddia etti.

Horozoğlu, “Böylesi bir dönemde, Birleşik Krallık’ta yaşayan, öğrenim gören veya geçici bir süre tatil amaçlı buraya gelen vatandaşların birçok sorunu ve soruları varken, KKTC Londra Temsilcisi nerde?” diye sordu.

Horozoğlu, açıklamasında, 16 Mart Pazartesi günü Temsilciliğin sosyal medya sayfasında sadece iletişim detaylarını paylaştığını belirterek, “Bu yeterli mi? Burada mağdur kalan ve bilgi arayışında olan vatandaşlar niye sizi arayıp ulaşamıyor? Niye Temsilcilik halkı bilgilendirmek için sık sorulan sorular çerçevesinde halkı bilgilendirmiyor?” dedi.

“Çalışma niye KKTC Londra Temsilcisi tarafından yürütülmüyor?”

Nafiya Horozoğlu şöyle dedi:

“İngiltere’de olan ve adaya dönmek isteyen Kıbrıslı Türk öğrenciler, charter uçuş ile Ercan’dan ülkeye getirilecek, KKTC Londra Temsilcisi niye açıklama yapıp bunu öğrencilere duyurmuyor?

Büyük bir olasılıkla cumartesi günü de öğrenciler ile birlikte geçici süre Birleşik Krallık’a giden vatandaşlar için de charter uçuş ayarlanacak, temsilcilikten yine bir açıklama yok! Bu konuda sadece İngiltere KKTC Eğitim ve Kültür Ataşesi Metin Harper bizlere oldukça yardımcı oldu ve bilgi verdi.

Vatandaşlara “Temsilciliği arayın” deniliyor, arayan vatandaşlar cevap alamıyor ve dönüp bizi veya başkalarını arıyor.

Kıbrıslı Türk öğrencilerin charter uçuşa dahil olması için yapılan çalışma niye KKTC Londra Temsilcisi tarafından yürütülmüyor? Çoğu öğrenciler ismini listeye koymak için kime ulaşması gerektiğini bile bilmiyor. Bu charter uçuşlar KKTC yetkililerin ricası üzerine İngiltere’de yıllardır faaliyet gösteren başarılı tur operatörü Cyprus Paradise tarafından gerçekleşiyor.

Charter uçuşlar devlet yetkilileri ve Cyprus Paradise işbirliğiyle yapılıyor ama Kıbrıs’tan Birleşik Krallık’a öğrenim için gelen bir kesim tarafından kurulan gençlik örgütü ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülüyor deniliyor.

Bu öğrenci kuruluşu tarafından ise bizi hedef alan açıklamalar yapıldı. ‘Söz konusu örgüt ve şahıslar, bu uçuşun düzenlemesinde herhangi bir rol veya yetkiye sahip değildir. Çalışmalar tamamen Federasyonumuz ve Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir. Tüm yetki de dolayısıyla BK-KTÖF ve hükümetin tasarrufundadır”.

“KKTC Dışişleri Bakanlığını tek taraflı ve bireysel çalıştığı için kınıyoruz”

Horozoğlu, Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere olarak hiçbir zaman herhangi bir yetki talep etmediklerini çünkü buna ihtiyaç duymadıklarını belirterek, “Bizi sizlerden farklı kılan şudur, etkiyi yetki de değil, halkımızın yanında olup sorunlara çözüm üreterek var olduk” şeklinde konuştu.

Horozoğlu şöyle konuştu:

“Bunu kimseyi ayırmadan ve ötekileştirmeden yaptık. Biz ego veya reklam peşinde değiliz, bizi halkımız, sivil toplum örgütlerimiz, iş insanlarımız ve gençlerimiz iyi tanıyor.

Bizleri charter uçuşu ile ilgili Cyprus Paradise Direktörü Muhammet Yaşarata ve Dışişleri Bakanlığının dışındaki yetkililer haberdar etti. Dünden (önceki gün) beri 100’ün üzerinde gelen aramalar ve mesajlara tek tek cevap verdik ve charter uçuşu için herkesi bilgilendirip yönlendirdik. Bizi dışlamaya veya ötekileştirmeye çalışanlara inat buradayız, vatandaşlara yardımcı olmaya devam edeceğiz.

Dolayısıyla, KKTC Dışişleri Bakanlığını tek taraflı ve bireysel çalıştığı için kınıyoruz. KKTC Londra Temsilcisini de herkese eşit bir şekilde davranması ve vatandaşları bilgilendirmesi için göreve davet ediyoruz”.