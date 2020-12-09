Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hintkeneviri ithal ve tasarrufu suçundan tutuklandılar
Hintkeneviri ithal ve tasarrufu suçundan...
Gizli ittifakta 2 gün daha tutukluluk
Gizli ittifakta 2 gün daha...
Mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandılar
Mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara...
Eski kız arkadaşını tehdit etti
Eski kız arkadaşını tehdit etti
Hırsızlara 8 gün ek tutukluluk
Hırsızlara 8 gün ek tutukluluk

İNGİLTERE’DE OKUYAN ÖĞRENCİLERE BREXIT SÜRECİYLE İLGİLİ İŞLEMLERİ TAMAMLAMA ÇAĞRISI

KKTC’nin Londra Eğitim ve Kültür Ataşesi Metin Harper, İngiltere’de okuyan öğrencilerin Brexit sürecinden dolayı yapması gereken işlemleri, özellikle ön yerleşim izni başvurularını tamamlamaları konusunda uyardı.

09 Aralık 2020 Çarşamba 11:44
711 Okunma
İNGİLTERE’DE OKUYAN ÖĞRENCİLERE BREXIT SÜRECİYLE İLGİLİ İŞLEMLERİ TAMAMLAMA ÇAĞRISI

KKTC’nin Londra Eğitim ve Kültür Ataşesi Metin Harper, İngiltere’de okuyan öğrencilerin Brexit sürecinden dolayı yapması gereken işlemleri, özellikle ön yerleşim izni başvurularını tamamlamaları konusunda uyardı.

Harper, “Başlayan pre-settlement başvuruları devam ediyor. Henüz başvurmamış öğrencilerimiz ivedilikle başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Eski veya yeni kayıt olsun, önceden onay almayan herkes başvuru yapmalıdır” dedi.

Metin Harper, ihtiyaç duyulması durumunda 00995488658104 ve 00447388219411 numaraları telefon ve whatsaap hatlarına ulaşılabileceğine dikkat çekti.

KKTC’nin Londra Eğitim ve Kültür Ataşesi Metin Harper, yaptığı açıklamada, İngiltere’de okuyan öğrencilere ve ailelerine, uçuşlar, karantina uygulaması ve pre-settlement başvuruları hakkında bilgi verdi. 

1 HAFTALIK KARANTİNA ÜCRETSİZ

Metin Harper, Ercan veya Güney Kıbrıs’tan ülkeye gelecek öğrencilerin devlet tarafından ücretsiz 1 haftalık otel karantinasına yerleştirileceğini vurguladı.

Londra'dan Ercan'a uçuşlarda 72 saat önceden yapılması gereken PCR testlerinin okullar veya devlette ücretsiz, özel klinik veya laboratuvarlarda ise 120-200 Sterlin karşılığı yapılabileceğine işaret eden Harper, İngiltere’den çıkışlarda öğrenci belgesi ve PCR sonuç belgesi çıktısının yolcu beraberinde olması gerektiğini belirtti.

Yolcunun, eğer transit yolcu değil ve İstanbul'a giriş yapmışsa, İngiltere’den aldığı PCR testiyle Ercan'a uçuşuna devam edebileceğini kaydeden Harper, Sabiha Gökçen Havaalanı’nda ücretli PCR yapılabileceğini ancak sonucun 4 saate yakın sürede çıktığına işaret etti. 
GÜNEY KIBRIS’TAN UÇUŞLAR

Metin Harper, Güney Kıbrıs üzerinden ülkelerine dönecek öğrencilerin dikkat etmesi gereken unsurları şöyle sıraladı: 

“Firmadan biletleme yaparken Cyprus Flight Pass almak gerekiyor. Larnaka ve Baf Havalaanlarında 60 Euro karşılığında PCR yapılmakta. Eğer Birlesik Krallık'tan aldığınız testiniz varsa burada yapmanıza gerek yoktur. Alan çıkışında öğrenci belgenizle indirimli taksi bulabilir veya kuzeyden taksi temin ederek, ilgili sınır kapılarımıza ulaşabilirsiniz.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SON DAKİKA! İŞTE YENİ KABİNE
SON DAKİKA! İŞTE YENİ KABİNE
Ersan Saner, yeni kabineyi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sundu
Ersan Saner, yeni kabineyi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sundu
Hintkeneviri ithal ve tasarrufu suçundan tutuklandılar
Hintkeneviri ithal ve tasarrufu suçundan tutuklandılar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim