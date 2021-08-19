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İngiltere’de vaka sayıları yeniden yükseliyor

İngiltere'de son 24 saatte 36 bin 572 vakanın kaydedilmesi ile toplam vaka sayısının 6 milyon 355 bin 877’e ulaştı.

19 Ağustos 2021 Perşembe 21:19
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İngiltere’de vaka sayıları yeniden yükseliyor

İngiltere’de son bir haftada Koronavirüs vaka sayıları yüzde 7,8 arttı.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 36 bin 572 vakanın kaydedilmesi ile toplam vaka sayısının 6 milyon 355 bin 877’e ulaştığı belirtildi.

Ülkede son 24 saat içinde 113 kişinin hayatını kaybettiği belirtilerek, toplam can kaybının ise 131 bin 373 olduğu aktarıldı.

Covid-19’a ilişkin aşı verilerine göre, toplamda 47 milyon 460 bin 526 kişinin aşının ilk dozunu aldığı, nüfusun yarısından fazlasının aşılandığı aktarıldı. Ülkede 41 milyon 157 bin 069 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.

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