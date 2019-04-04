İngiltere’de Yaşayan Kıbrıslı Rumlardan “Kıbrıs Cumhuriyeti” Pasaportuna Yoğun İlgi

İngiltere’de yaşayan üçüncü ve dördüncü kuşak Kıbrıslı Rumların, “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportu için yaptıkları başvuruların son 3 yılda, Brexit sebebiyle büyük artış gösterdiği bildirildi.
Gazete, İngiltere’de yaklaşık 300-350 bin kadar Rum yaşadığını ve başvuruların, yüzde bin oranında artış gösterdiğini kaydederek, 2016 yılında 527; 2017 yılında 711 ve 2018 yılında da 818 Rum’un “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı aldığını belirtti.
Haberde, Brexit gerçekleşse bile, İngiltere’de yaşayan Rumların “Avrupalı” kalacağı ifade edildi.