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İngiltere’den 168 vatandaş ülkeye geldi

İngiltere’deki KKTC vatandaşlarını ülkeye getirme girişimleri çerçevesinde 168 kişi charter seferle dün gece yarısından sonra KKTC’ye geldi.

08 Nisan 2020 Çarşamba 09:19
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İngiltere’den 168 vatandaş ülkeye geldi

Çoğu öğrenci 168 KKTC vatandaşını taşıyan uçağın Ercan Havalimanı’na inmesinin ardından  karşılanan yolcular, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde 14 gün merkezi karantinada tutulacacakları yurda yerleştirildi.

İkinci charter seferi yapacak uçağın da bu gece yarısından sonra 00:45’te Ercan Havalimanı’nda olması planlanıyor.

Bu uçakla da 168 KKTC vatandaşının ülkeye geleceği belirtiliyor. Toplam 336 kişi Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Güzelyurt Refika Öğretmen Yurtlarında misafir dilecek.

(TAK)

Anahtar Kelimeler:
İnngiltereKoronavirüsKarantina
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mikrop yuvası 2020-04-08 09:55:49

getirin getirin..mikrop yuvasına çevirdiniz bre pislikler sizi..ama Kudretcik verecen hesabını bunların. senin işindir bunlar bre dönek adam seni..

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Kadriye Canbeyli 2020-04-08 11:28:07

Bu kimseye iyilik değil, kahramanlık hiç değil.

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