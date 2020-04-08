İngiltere’den 168 vatandaş ülkeye geldi

Çoğu öğrenci 168 KKTC vatandaşını taşıyan uçağın Ercan Havalimanı’na inmesinin ardından karşılanan yolcular, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde 14 gün merkezi karantinada tutulacacakları yurda yerleştirildi.

İkinci charter seferi yapacak uçağın da bu gece yarısından sonra 00:45’te Ercan Havalimanı’nda olması planlanıyor.

Bu uçakla da 168 KKTC vatandaşının ülkeye geleceği belirtiliyor. Toplam 336 kişi Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Güzelyurt Refika Öğretmen Yurtlarında misafir dilecek.

(TAK)