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İngiltere’den gelenlere çift PCR’lı ev karantinası

Sağlık Bakanı Ali Pilli, İngiltere’den ülkemize gelenlere ev karantinası uygulanacağını açıkladı.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 16:56
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İngiltere’den gelenlere çift PCR’lı ev karantinası

Sağlık Bakanı Ali Pilli, İngiltere’den ülkemize gelenlere ev karantinası uygulanacağını açıkladı.

Yolcuların ülkemize gelmeden 120 saat önce İngiltere'den PCR sonuç belgeleri olacak ve indiklerinde de PCR testi uygulanacak.

Daha önce C kategorisinde olan İngiltere’den ülkemize gelenlere ev karantinası uygulanacak. Ülkemize gelmeden 120 saat önce PCR belgeleri olması gereken yolculara indiklerinde de PCR testi uygulanacak.

7 GÜN SONRA GEREKİRSE 3. TEST

7 günlük ev karantinası ardından ise yeniden duruma göre Sağlık Bakanlığı tarafından PCR testi uygulanacak.

Söz konusu karar bugünkü Bakanlar Kurulu'nda alındı.

Kıbrıs Postası - VATAN MEHMET

Anahtar Kelimeler:
Ali Pilliİngiltere
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