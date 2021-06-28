İngiltere’nin en büyük savaş gemisi Limasol’a demir atacak

İngiltere’nin en büyük savaş gemisi “HMS Queen Elizabeth”, 30 Haziran Çarşamba günü Lİmasol’a demir atacak.

İngiliz Yüksek Komiserliği tarafından yapılan açıklamaya göre devasa geminin, “İngiltere ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasındaki güçlü ve dinamik savunma ortaklığını geliştirmek” adına Limasol limanına yanaşacağı ifade edildi.

Cyprus Mail gazetesinde yer alan habere göre, geminin kaptanı, komutan Angus Essenhigh OBE, geminin, Kraliyet Donanması’nda şimdiye kadar yapılmış en büyük savaş gemisi olduğunu ifade ederek, 5 gün süreyle Limasol’da kalacağını belirtti.

1600 personelin görev yaptığı geminin, limanda bulunduğu süre boyunca Rum hükümeti, RMMO ve savunma sektöründen temsilcilere ev sahipliği yapacağı ifade ediliyor.

İngiliz üs yöneticisi ve Kıbrıs'taki İngiliz kuvvetlerinin komutanı General Rob Thomson, geminin gerçekleştireceği ziyaretle ilgili, “Kıbrıs ile İngiltere arasındaki yakın savunma ve güvenlik ilişkisinin öneminin altını çiziyor” yorumunda bulundu.

General Thomson ayrıca, “Bu konuşlandırma, Birleşik Krallık'ın güvenli ve istikrarlı bir Doğu Akdeniz'i sürdürme kararlılığını gösteriyor” ifadelerini de kullandı.