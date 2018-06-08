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İngiltere’nin en iyi 10 üniversitesinden birinde yüksek lisans yapma fırsatı

Programa katılan öğrenciler Mühendislik, İşletme, Turizm, Mimarlık ve Bilgi Teknolojileri gibi birçok farklı alanlardan gelmektedir.

08 Haziran 2018 Cuma 14:20
İngiltere’nin en iyi 10 üniversitesinden birinde yüksek lisans yapma fırsatı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Warwick Üniversitesi arasında yapılan iş birliği doğrultusunda Warwick Üretim Grubu’nun (WMG) Mühendislik İşletme Yönetimi ile Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi yüksek lisans (MSc) programları 2011 yılından itibaren Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) kampüsünde yürütülüyor.

The Guardian 2019 üniversiteler sıralamasına göre Warwick Üniversitesi İngiltere`de 8, Times Higher Education üniversiteler sıralamasına göre ise Dünya’da 54. sırada yer alıyor. Bu programlar adaylara Dünya’nın en iyi üniversitelerinden birinde yüksek lisans derecesi elde etme imkanı sunuyor.

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Bu prestijli yüksek lisans (MSc) dereceleri DAÜ kampüsünde 1 akademik yılda tamamlanabilmektedir. Öğrencilere yüksek lisans eğitimleri boyunca almaları gereken 9 modülden 2 modülü İngiltere`de Warwick Üniversitesi`nde veya vize ve yer uygunluğuna tabi olarak diğer Warwick Üniversitesi merkezlerinde alabilme seçeneği de sunulmaktadır. Sunulan yüksek lisans dereceleri ve diploma tamamıyla Warwick Üniversitesi diploması olup, üniversitenin İngiltere kampüsünde eğitim alan öğrencilere verilen diploma ile aynıdır.

Programa katılan öğrenciler Mühendislik, İşletme, Turizm, Mimarlık ve Bilgi Teknolojileri gibi birçok farklı alanlardan gelmektedir. Öğrenciler dünyanın en iyi 100 üniversitesinden birinde yüksek lisans diploması almanın yanısıra, iş yaşamında üst düzey yöneticilerden beklenilen pratik bilgi ve becerileri edinme motivasyonu ile eğitimlerine devam etmektedirler.

Bu fırsat hakkında daha detaylı bilgi edinmek ve 2018 – 2019 Akademik Yılı Güz Dönemi için başvuruda bulunmak isteyenler hafta içi 09:00 – 17:00 saatleri arasında DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi’ndeki WMG – DAÜ Ofisi’ni (BE252) veya warwick.emu.edu.tr adresini ziyaret edebilir. Ayrıca warwick.emu@emu.edu.tr e-posta adresinden detaylı bilgi alınabilir.

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Son Güncelleme: 08.06.2018 14:22
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