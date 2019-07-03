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İnönü Kavşağı'nda ölümlü kaza!

03 Temmuz 2019 Çarşamba 23:30
İnönü Kavşağı'nda ölümlü kaza!

Nergisli-İnönü anayolunda bu akşam saat 22.00 sıralarında ölümlü bir trafik kazası meydana geldi.

Kazada 15 yaşındaki Nergisli Hasan Kusetoğulları yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Nergisli-İnönü anayolu üzerinde, Hasan Sütlüceli (E-17), yönetimindeki DE 370 plakalı salon araç ile Nergisli istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sağından çıkarak takla attı.

Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Nergisli’de sakin Hasan Kusetoğulları (E-15) Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirmiştir.

Araç sürücüsü Hasan Sütlüceli tutuklanmış olup polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
İnönü KavşağıKazaHaberGündemKıbrısHasan Kusetoğulları
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Vatandaş 2019-07-04 02:01:55

Tutuklanması gereken 17 yaşındaki Hasan Sütlüceli değil onun eline anahtarı verip arabayla cirit atmasını sağlayan ebeveyndir!

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