Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
90186
ALTIN
232.943
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.7218
EURO
6.9689
Facebook, 'Ortak Şeyler' Özelliğini Test Etmeye Başladı
Facebook'tan yeni özellik!
Facebook firarisi yakalandı!
Facebook firarisi yakalandı!
Nokia X7 kendisini gösterdi!
Nokia X7 kendisini gösterdi!
Apple hackerına hapis cezası!
Apple hackerına hapis cezası!
23 milyon yıllık fosil bulundu!
23 milyon yıllık fosil bulundu!

İnönü Kavşağı’nda kaza

İnönü Kavşağı’nda yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı

25 Ağustos 2018 Cumartesi 15:00
İnönü Kavşağı’nda kaza

Bugün saat 12:40 sıralarında, Lefkoşa – Gazimağusa Anayolu İnönü kavşağında, Besime Ayşe Ada (K-34), yönetimindeki GV 081 plakalı araç ile İnönü istikametinden gelip anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Nergisli istikametine geçiş yapmak için anayola giriş yapması neticesinde, o esnada anayol üzerinde Lefkoşa’dan Gazimağusa istikametine doğru seyretmekte olan Ali Tütüncü (E-41) yönetimindeki 09 F 1557 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan GV 081 plakalı araç sürücüsü Besime Ayşe Ada, aynı araçta yolcu olarak bulunan Meliz Ada (K-3), 09 F 1557 plakalı araç sürücüsü Ali Tütüncü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Ülkü Tütüncü (K-39), Avni Tütüncü (E-12) ve Duru Tütüncü (K-7) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

BRTK

banner22
Anahtar Kelimeler:
İnönü KavşağıKazaTrafikGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Deli Dumrul 2018-08-25 16:25:22

İlkel kavşaklarda kaza olması çok normal.

Cevapla
Beğenmedim! (1)
İlgili Haberler
Tatar'dan hükümete çağrı!
Tatar'dan hükümete çağrı!
Dövizciler endişeli!
Dövizciler endişeli!
Sınırlar ötesi şarkılar
Sınırlar ötesi şarkılar

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim