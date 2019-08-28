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İnönü kavşağında korkutan kaza!

28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:37
İnönü kavşağında korkutan kaza!

Bugün saat 10:15 sıralarında, Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu İnönü kavşağında, Mustafa Kayalı (E-25), yönetimindeki MN 874 plakalı araç ile İnönü çemberinden anayol da seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden İnönü köyüne dönüşe geçtiği sırada o esnada Gazimağusa istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyreden Servet Demir (K-66) yönetimindeki RL 538 plakalı aracın önünü tıkaması sunucu çarpışmışlardır.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile RL 538 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Fatma Özdemir (K-33) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

(BRT/PGM)

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Anahtar Kelimeler:
İnönü KavşağıKaza
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