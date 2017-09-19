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İnönü köyüne ateş düştü!

Amansız hastalık yine bir aileye ateş düşürdü.

19 Eylül 2017 Salı 09:16
İnönü köyüne ateş düştü!

İnönü köyü sakinlerinden Bekirpaşa Ticaret Lisesi sevilen öğretmenlerinden Hasan Çelikesmer’in eşi Deniz Çelikesmer dün hayatını kaybetti. Aslen Mehmetçikli olan ve evliliği sonrasında İnönü'de hayatını sürdüren Deniz Çelikesmer yaşama tutunamadı. Yaklaşık 3 yıldan beridir kanser tedavisi gören Çelikesmer'in cenazesi bugün İnönü Cami'sinde kılınacak öğle namazından sonra İnönü Kabristanlığı'na defnedilecek. Çelikesmer evli ve iki kız çocuğu annesiydi.

Halkın Sesi Gazetesi

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Son Güncelleme: 19.09.2017 09:21
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