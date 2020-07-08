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İnönü Şehitleri anılacak

İnönü şehitleri, Pazar günü düzenlenecek törenle anılıyor.

08 Temmuz 2020 Çarşamba 11:04
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İnönü Şehitleri anılacak

Bir bölümü 12 Temmuz 1958’de çalışmak için otobüsle İnönü’den Gazimağusa’ya giderken şehit edilen ve ayrıca toplumlararası çatışmalarda farklı zamanlarda şehit düşen toplam 11 İnönülü için anma töreni düzenlenecek.

Gazimağusa Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İnönü Şehitliği’nde düzenlenecek tören, 12 Temmuz Pazar günü saat 19.00’da çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak. 

Saygı duruşu ve saygı atışının ardından bayraklar İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilecek.

İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü’nün konuşmasının ardından tören, din görevlisinin Şehitler için dua okumasının ardından sona erecek. 

Anahtar Kelimeler:
İnönü şehitleri
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