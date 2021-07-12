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İnönü Şehitleri bugün anılacak

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İnönü Şehitleri, şehit edilişlerinin 63’üncü yıl dönümünde bugün anılıyor.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 08:29
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İnönü Şehitleri bugün anılacak

12 Temmuz 1958 tarihinde çalışmak üzere köylerinden Gazimağusa’ya seyahat ettikleri sırada pusuya düşürülerek şehit edilen 11 köylü için yapılacak tören saat 19.00’da İnönü köyündeki İnönü Şehitliği’nde düzenlenecek.

Protokol sırasına göre çelenklerin konulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü’nün konuşması ve din görevlisi tarafından şehitler için okutulacak duanın ardından sona erecek.

Törene katılacakların maske takması ve sosyal mesafeyi koruması istendi.
        
        
 

Anahtar Kelimeler:
İnönü şehitleri
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