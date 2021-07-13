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İnönü Şehitleri, Şehit Edilişlerinin 63’üncü Yıl Dönümünde Anıldı

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 İnönü Şehitleri, şehit edilişlerinin 63’üncü yıl dönümünde dün, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katıldığı törenle anıldı.

13 Temmuz 2021 Salı 09:21
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İnönü Şehitleri, Şehit Edilişlerinin 63’üncü Yıl Dönümünde Anıldı

12 Temmuz 1958’de çalışmak üzere köylerinden Gazimağusa’ya seyahat ettikleri sırada pusuya düşürülerek şehit edilen 11 İnönülü için, köydeki İnönü Şehitliği’nde tören düzenlendi.

Protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başlayan törende saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmaya “Biz hiç bir zaman geçmişi unutmadık, unutturmayacağız” sözleriyle başladı ve bu topraklarda var oluş mücadelesinde önemli aşamalardan geçildiğini, bu mücadelenin ise 1974 öncesine gittiğini belirtti.

Tatar, Kıbrıs Türk halkını azınlık duruma düşürmek isteyenler olduğunu belirttiği konuşmasında, Kıbrıs’ta egemen eşitliğe dayalı iki ayrı devletin işbirliğinin ortaya çıkmasıyla bir anlaşmanın kabul edilebileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, geçmişin asla unutulmayıp unutturulmaması gerektiğini söyledi.

Başbakan Ersan Saner de törende yaptığı konuşmada, “Kıbrıs’ta işgal ve istila varsa doğrudur çünkü Kıbrıs Cumhuriyeti 1963’te Kıbrıslı Rumlar tarafından işgal edildi” diyerek, Kıbrıs Türk halkının Anavatan Türkiye’nin garantörlük hakkını kullanmasıyla barış ve huzur içinde yaşadığını belirtti.

Saner, iki eşit egemen devlet temelinde bir çözüm dışında herhangi bir çözüm modelinin kabul edilmeyeceğini vurgulayarak, Kıbrıs Türk halkının bunu seçimlerde açıkça ortaya koyduğunu kaydetti.

Ersan Saner, yaşanan tarihi geçmişi gelecek kuşaklara anlatmanın bir borç olduğunu da sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 13.07.2021 16:18
Anahtar Kelimeler:
İnönü şehitleri
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