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İnönü şehitleri yarın anılacak

Bir bölümü 12 Temmuz 1958’de çalışmak için otobüsle İnönü’den Gazimağusa’ya giderken şehit edilen ve ayrıca toplumlararası çatışmalarda farklı zamanlarda şehit düşen toplam 11 İnönülü için yarın saat 19.00’da anma töreni düzenleniyor.

11 Temmuz 2020 Cumartesi 15:37
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İnönü şehitleri yarın anılacak

İnönü şehitleri yarın, törenle anılacak.

Bir bölümü 12 Temmuz 1958’de çalışmak için otobüsle İnönü’den Gazimağusa’ya giderken şehit edilen ve ayrıca toplumlararası çatışmalarda farklı zamanlarda şehit düşen toplam 11 İnönülü için yarın saat 19.00’da anma töreni düzenleniyor.

Gazimağusa Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İnönü Şehitliği’ndeki  tören,  çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu ve saygı atışının ardından bayraklar İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilecek. İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü’nün konuşmasının ardından tören, din görevlisinin Şehitler için dua okumasının ardından sona erecek.

Anahtar Kelimeler:
İnönü şehitleri
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