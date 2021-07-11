Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Defalarca mahkemeye çıktı, ihraç işlemleri devam ediyor
Defalarca mahkemeye çıktı, ihraç işlemleri...
1 kişi daha aranıyor
1 kişi daha aranıyor
Kadına şiddet bitmiyor ; “Burada ne işin var, defol”
Kadına şiddet bitmiyor ; “Burada...
18 yaşındaki oğlu kollarını kesmeye başladı
18 yaşındaki oğlu kollarını kesmeye...
Beni aldatıyorsun deyip tokat attı
Beni aldatıyorsun deyip tokat attı

İnönü Şehitleri Yarın Anılıyor

banner102

İnönü Şehitleri, şehit edilişlerinin 63’üncü yıl dönümünde yarın anılıyor.

11 Temmuz 2021 Pazar 13:39
26 Okunma
İnönü Şehitleri Yarın Anılıyor

12 Temmuz 1958 tarihinde çalışmak üzere köylerinden Gazimağusa’ya seyahat ettikleri sırada pusuya düşürülerek şehit edilen 11 köylü için yapılacak tören saat 19.00’da İnönü köyündeki İnönü Şehitliği’nde düzenlenecek.

Protokol sırasına göre çelenklerin konmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü’nün konuşması ve din görevlisi tarafından şehitler için okutulacak duanın ardından sona erecek.

Törene katılacakların maske takması ve sosyal mesafeyi koruması istendi.

Son Güncelleme: 11.07.2021 23:36
Anahtar Kelimeler:
İnönü şehitleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evren, Beyarmudu, Çayönü, İncirli ve Köprülü’de çalışmaları yerinde inceledi
Evren, Beyarmudu, Çayönü, İncirli ve Köprülü’de çalışmaları yerinde inceledi
Bu rehavetle işimiz zor!!!
Bu rehavetle işimiz zor!!!
TRNC records 111 COVID cases
TRNC records 111 COVID cases
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim