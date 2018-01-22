Yeni Bakış gazetesinden Özlem Çimendal'ın haberine göre; Zeyko Karakum Çöplüğü günden güne büyümeye devam ederken, gelişigüzel dökülen çöpler hem halk sağlığını tehdit ediyor hem de doğasever vatandaşların tepkisine neden oluyor.

İnşaat atıklarından tıbbi atıklara kadar her şey var

İnşaat atıklarından, tıbbi atıklara, ev eşyalarından daha birçok maddeye ev sahipliği yapan Zeyko Karakum Çöplüğü halk sağlığı açısından da tehlike oluşturuyor. Etrafa yayılan çöp kokusu ve çöpten yayılan mikroplar sağlık açısından da üzerinde düşünülmesi gereken bir boyut.

Ağızları yırtılmış çöpler, ağır koku yayıyor

Gelişigüzel etrafa atılan çöp poşetlerinin yırtılmış olması ve etrafa saçılması nedeniyle alanda ağır bir koku da hakim. Etrafa saçılan çöpler çevre yerleşim yerlerini ve insanları da rahatsız ediyor.

Tehlike denizle de buluşuyor

Çöplük alanının denize sıfır olan bir bölgede çoğalması, tehlikenin bir başka boyutunu daha oluşturuyor. Etrafa ağızları açık bir şekilde saçılan çöplerin deniz ile buluşması kolaylıkla gerçekleşebilirken, sadece karayı ve çevreyi kirletmekle kalmayan çöp dağları denizleri de kirletiyor.

İçki şişeleri kırılıyor

Gelişi güzel etrafa ağızları açık şekilde atılan çöplerin yanı sıra zaman zaman bölgeyi mesken tutan bazı kendini bilmezler

de içtikleri içki şişelerini etrafta bırakarak ya da kırarak çevre katliamını ikiye katlıyorlar.