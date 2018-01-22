Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
115833
ALTIN
163.362
DOLAR
3.8117
STERLİN
5.2957
EURO
4.6709
7 liraya aldığı fotoğrafı 19 milyon liraya sattı!
7 liraya aldı 19 milyona...
Burnumuz neden kurur?
Burnumuz neden kurur?
Kim Kardashian'a benzemek 12. kez ameliyat oldu!
Kim Kardashian'a benzemek 12. kez...
Şeker hastalarında gözü düzenli kontrol koruyor
Şeker hastaları dikkat!
Ergenlik 24 yaşına kadar sürebiliyor
Ergenlik yaşı 24'e çıktı!

İnşaat atıklarından tıbbi atıklara kadar her şey var 

Zeyko Karakum Çöplüğü günden güne büyümeye devam ederken, gelişigüzel dökülen çöpler hem halk sağlığını tehdit ediyor hem de doğa sever vatandaşların tepkisine neden oluyor....

22 Ocak 2018 Pazartesi 13:53
İnşaat atıklarından tıbbi atıklara kadar her şey var 
banner10

Yeni Bakış gazetesinden Özlem Çimendal'ın haberine göre; Zeyko Karakum Çöplüğü günden güne büyümeye devam ederken, gelişigüzel dökülen çöpler hem halk sağlığını tehdit ediyor hem de doğasever vatandaşların tepkisine neden oluyor.  

İnşaat atıklarından tıbbi atıklara kadar her şey var 

İnşaat atıklarından, tıbbi atıklara, ev eşyalarından daha birçok maddeye ev sahipliği yapan Zeyko Karakum Çöplüğü halk sağlığı açısından da tehlike oluşturuyor. Etrafa yayılan çöp kokusu ve çöpten yayılan mikroplar sağlık açısından da üzerinde düşünülmesi gereken bir boyut. 

Ağızları yırtılmış çöpler, ağır koku yayıyor 

Gelişigüzel etrafa atılan çöp poşetlerinin yırtılmış olması ve etrafa saçılması nedeniyle alanda ağır bir koku da hakim. Etrafa saçılan çöpler çevre yerleşim yerlerini ve insanları da rahatsız ediyor. 

Tehlike denizle de buluşuyor 

Çöplük alanının denize sıfır olan bir bölgede çoğalması, tehlikenin bir başka boyutunu daha oluşturuyor. Etrafa ağızları açık bir şekilde saçılan çöplerin deniz ile buluşması kolaylıkla gerçekleşebilirken, sadece karayı ve çevreyi kirletmekle kalmayan çöp dağları denizleri de kirletiyor. 

İçki şişeleri kırılıyor 

Gelişi güzel etrafa ağızları açık şekilde atılan çöplerin yanı sıra zaman zaman bölgeyi mesken tutan bazı kendini bilmezler 

de içtikleri içki şişelerini etrafta bırakarak ya da kırarak çevre katliamını ikiye katlıyorlar. 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malkoç KKTC'de temaslarda bulunacak
Malkoç KKTC'de temaslarda bulunacak
Bir haftada yollarda 2 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Bir haftada yollarda 2 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Trafikte 789 sürücü rapor edildi
Trafikte 789 sürücü rapor edildi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim