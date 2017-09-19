İnşaat gölgesinde eğitim

Duygu Alan

2017-2018 Eğitim – Öğretim Yılı devlet okullarında yine sorunlu başladı. Devlet okullarında eğitim alan yaklaşık 34 bin öğrenci dün sabah ders başı yaptı. Yeni ders yılının ilk gününde bazı okullarda veliler skandalla yüzleşirken öğrenciler için yılın ilk eğitim ve öğretim günü eziyete dönüştü.

Lefkoşa’da ve Girne’de bazı okullarda yaz döneminde başlatılan tadilat ve inşaat çalışmaları tamamlanmadı.

Lefkoşa’da Çağlayan İlkokulu ve Göyeli İlkokulu’nda, Girne’de ise 23 Nisan İlkokulu’nda ek bina inşaatı ve tadilat çalışmaları sürüyor.

Devlet okullarında kadro sorunu da aşılamadı. İlköğretimde halen 9 müdür, 13 müdür muavini ve 17 öğretmen eksiği var.

Gönyeli İlkokulu’nda iş makineleri aralıksız çalıştı

Gönyeli İlkokulu’nda sınıf ve tuvalet ihtiyacını gidermek için geçtiğimiz aylarda başlatılan ek bina inşaatı sürüyor.

Okul avlusunda başlatılan inşaatın etrafı, güvenlik maksadı ile suntalarla çevrildi ancak bu önlem inşaattan kalkan tozu engelleyemedi.

Öğrenciler, teneffüs saatlerinde okul avlusundaki inşaattan kalkan toz toprağa maruz kalırken ders saatlerinde iş makinelerinin gürültüsünden okulunun ilk günü derslerine adapte olamadı.

Mevcut binada da tadilat sürüyor

Gönyeli İlkokulu’nda okul avlusunda başlatılan ek bina inşaatı devam ederken mevcut okul binası içerisinde de bir takım tadilat çalışmaları devam ediyor.

Okul binasının giriş kısmında bulunan büyük salon suntalarla bölündü, bölünen kısmın biri öğretmenler odası olarak tadil ediliyor.

Okul koridorlarının tavanına ise halen el atılmadı. Sunta tavanlar nemden ve yağıştan çürümüş, oldukça yıpranmış durumda.

Tavanın bir an önce tadil edilmemesi halinde çökmesi işten bile değil.

Çağlayan İlkokulu’nda hiçbir önlem yok

Çağlayan İlkokulu’nda da yaz döneminde başlatılan inşaat çalışması henüz tamamlanmadı.

Üstelik okulda inşaat sahasında güvenlik önlemi de alınmadı.

Okulun basketbol sahasının etrafında açılan çukurlar kapatılmadığı gibi çukura ulaşımı engelleyecek bir önlem de alınmadı.

Üzerinde çivi dolu olan tahtalar, parke taşları, paslı ve ucu keskin demirler ise uluorta bırakıldı.

Teneffüste inşaat malzemeleri ile oynadılar

Çağlayan İlkokulu’nda eğitim alan çocuklar dün teneffüs saatlerinde inşaat sahası içerisinde oynadı. Uluorta yerde bırakılan inşaat malzemelerinden çocuklar kendilerine oyun kurdu.

Bazı çocuklar, üst üste dizilmiş parke taşlarının üzerine çıktı, bazı çocuklar bu parke taşlarının üzerinden atlayarak aklınca eğlenceli ancak oldukça tehlikeli oyunlar oynadı.

Okul avlusundaki ucu keskin paslı demirler ve çivili tahtalar ise çocuklar için ayrı bir tehdit.

23 Nisan İlkokulu’nda da inşaat var

23 Nisan İlkokulu’nda 4 yeni ek derslik ihtiyacının giderilmesi için yaz aylarında başlatılan inşaat, yeni eğitim ve öğretim yılına yetişmedi.

Okulda bir yanda inşaat çalışmaları devam etti, diğer tarafta eğitim verildi.

Veliler öfkeli

İnşaat ve tadilat çalışmaları devam eden okullarda eğitim alan bazı öğrencilerin velileri, okulda karşılaştıkları manzara karşısında ciddi tepki gösterdi.

Havadis’e ulaşan onlarca veli, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nı “ciddiyetsiz” olmakla suçladı.

Veliler, çocukların inşaat çalışmalarının olduğu bir ortamda sağlıklı eğitim alamayacaklarını savunurken, inşaat nedeni ile okulda can güvenliklerinin olmadığını, inşaattan kalkan toz sebebi ile sağlıklarının da tehlikede olduğunu belirtti.