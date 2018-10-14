İnşaat mühendislerine eğitim

Odadan verilen bilgiye göre, İnşaat Mühendisleri Odası’nın AB desteğiyle yürüttüğü “Eğitimde Yenilik ve Değişim VI ” hibe programı kapsamında “Yeşil Ekonomi” hakkında inşaat mühendisleri için farkındalık yaratmak projesi çerçevesinde Uluslararası Sözleşme Yönetimi (FIDIC) konusunda birinci grup eğitimi yapıldı.

Proje Koordinatörü Gülcan Yalınca’nın bilgilendirme ve Oda Başkanı Gürkan Yağcıoğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayan eğitimde; Kuzey Kıbrıs’ta iş yapma modellerine en uygun olan Kırmızı Kitap (yapım sözleşmesi) ve Beyaz Kitap (mühendisin tasarım, danışmanlık ve müşavirlik hizmetiyle şantiye yönetimi yaptığı sözleşme) irdelendi.

İnşaat mühendislerinin yanı sıra toplumsal fayda odaklı olarak ilgili paydaşların da yararlanabilmesi adına KTMMOB çatısında farklı meslek disiplinlerine de açık olan ve uluslararası uzman Louri Isotalo tarafından verilen eğitimler, üç grup halinde 10 gün sürecek.

Eğitimlerin sonunda katılımcılara başarı sertifikası verilecek.