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İnşaat Müteahhitleri Birliği, araçlı eyleme gidiyor

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) eylem kararı aldı.

16 Ağustos 2021 Pazartesi 20:36
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İnşaat Müteahhitleri Birliği, araçlı eyleme gidiyor

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Yönetim Kurulu, bugün 18,00’de eylem gündemi ile toplandı.

Bir dizi eylem kararı alan KTİMB Yönetim Kurulu, eylemlerine 23 Ağustos Pazartesi günü itibari ile araçlı eylem başlatarak start vereceğini açıkladı, eyleme birçok örgütün de katılımının sağlanması için görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

KTİMB’den önceki gün yapılan açıklamada, önceden alınmış olan ve bir süreden beri görüşme yoluyla aşmaya çalıştığı sorunların çözülmemesi, çözülmesi yönünde herhangi bir adımın atılmamış olması, her geçen gün ülkenin sosyal ve ekonomik olarak daha kötüye gitmesi ve buna karşın hükümetin kendi derdine düşkünlük sergileyerek sorunlara karşı umarsızlık sergilemesi gerekçesi ile eylem başlatılacağı kaydedilmişti.

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