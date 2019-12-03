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İnşaat Müteahhitleri Birliği STAGEM'in lansmanını yapacak

KTİMB“İnşaat Sektörüne Yönelik Standartların Geliştirilmesi ve Denetim Modellemesi Projesi”nin ve bu proje altında kurduğu (STAGEM) lansmanını yapacak.

03 Aralık 2019 Salı 16:29
İnşaat Müteahhitleri Birliği STAGEM'in lansmanını yapacak

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), inşaat sektörünün gelişimini sağlamak ve üyelerinin rekabet edebilirliğini artırmak amaçlı çalışmaları kapsamında başlattığı “İnşaat Sektörüne Yönelik Standartların Geliştirilmesi ve Denetim Modellemesi Projesi”nin ve bu proje altında kurduğu Standart Geliştirme Merkezi’nin (STAGEM) lansmanını yapacak.
Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, lansman, 5 Aralık Perşembe günü 14:30-17:00 saatleri arasında, Merit Hotel Lefkoşa’da yer alacak.
İnşaat sektörüne özgü standartların geliştirilerek denetim modellemesinin oluşturulması, sektörün ürün ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve sektörün ulusal ve uluslararası marka imajının geliştirilmesinin amaçlandığı projeyle, müteahhitlerin gönüllü olarak başvurup denetlenecekleri ve sertifikalandırılacakları bir sektör standardı geliştirildi.
Yaklaşık altı aydır çalışmaları yürütülen projede, sektörel standartlar ve denetim metodolojisi ile ilgili çalışmalar gerçekleştirildi ve gönüllü olarak katılım gösteren bir grup müteahhide pilot denetimler gerçekleştirildi.
Bununla birlikte, KTİMB Standart Geliştirme Merkezi (STAGEM) kuruldu, müteahhitlerin bilgi alıp sertifikasyon başvurularını yapabilecekleri bir web portalı hayata geçirildi.  
KTİMB’nin yakın bir zamanda üyelerinden başvuru kabulüne başlamayı planlandığı da duyuruldu.

Anahtar Kelimeler:
StagemInşaatBirlikHaberKıbrıs
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