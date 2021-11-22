İnşaat şantiyesinde kavga!

Polisten yapılan açıklamada 2 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

21.11.2021 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, İskele'de faaliyet gösteren bir inşaat şantiyesinin lojmanı içerisinde, İ.K.(E-46) ve M.K.(E-27), yaşanan tartışma sonucu A.E.(E-34)’nin vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurup ciddi şekilde darp ettikten sonra İ.K. elinde bulundurduğu henüz tespit edilemeyen kesici bir cisimle, A.E’nin göğüs üst kısmına vurmak suretiyle adı edilenin yaralanmasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.