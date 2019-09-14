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İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Yeniden Osman Amca

14 Eylül 2019 Cumartesi 15:16
İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Yeniden Osman Amca

 Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği’nin 2’nci Olağan Genel Kurulu bugün yapıldı ve Birlik Başkanlığı’na yeniden Osman Amca getirildi.

Genel Kurulda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu birer konuşma yaparak, icraatları hakkında bilgiler verdi.

Kıbrıs Mühendis Mimarlar Odası Birliği salonunda yer alan Genel Kurulda ilk olarak divan oluşturuldu ardından konuşmalar gerçekleştirildi.

Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Osman Amca, konuşmasında, Birlik olarak özellikle iş sağlığı ve güvenliği konusunda ciddi çalışmaları bulunduğunu belirtti.

Birliğin kurumsallaşması için atılacak adımların da önemli olduğunu vurgulayan Amca, birlik yasasının hazırlanmasına katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Dijital Dönüşüm Proje Danışmanı Akademisyen Hasan Amca, Elektrik Müteahhitleri Birliği Başkanı Bora Alaçam, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal, İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer de genel kurulda konuşma gerçekleştirdi.

SUCUOĞLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu konuşmasında, hükümet olarak özellikle kayıt dışılıkla ilgili çalışma başlattıklarını belirtti.

Af ile ilgili bir de yasa çalışması yaptıklarını ifade eden Sucuoğlu, yasa tasarısının Ekim ayında Meclis’in açılmasıyla gündeme getirileceğini söyledi.

Kayıt dışı işçi çalıştırmanın bir insanlık ayıbı olduğuna vurgu yapan Bakan Sucuoğlu, “Özellikle çalışma hayatında kayıt dışılığı kontrol altına almak zorundayız; bununla ilgili mücadele edeceğiz” dedi.

İş kazalarıyla ilgili son 1 buçuk ayda bazı tüzükler geçirdiklerini de belirten Sucuoğlu, tüzüklerin cezai müeyyideler de içerdiğini anlattı.

Bakan Sucuoğlu, çalışma izinleri ile Sosyal Sigorta işlemlerinde Pazartesi gününden itibaren online sisteme geçileceğini belirtti.

TAÇOY

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da, ülke ekonomisinde en büyük paydaya sahip olan sektörün inşaat sektörü olduğunu söyledi.

İnşaat sektörünün çok daha iyi bir noktaya gelebileceğine inanç belirten Taçoy, yasalara uyulmasının önemine dikkati çekti.

Taçoy, ülkenin en önemli sorunlarından bir tanesi olan su sorununun çözüldüğünü de ifade ederek, ‘Sırada elektrik var, o da çözülecek’ dedi.

AMCAOĞLU

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ise, ülkede yatırım ortamlarının iyileştirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Amcaoğlu, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası ile ilk kez, protokol imzalanacağını da belirtti. Bakan Amcaoğlu, protokolle, ekim ayından itibaren ülkenin iç borcu olan yaklaşık 3 Milyar TL’lik bir kısmın ödenmesine başlanacağını söyledi.

Amcaoğlu ‘Artık bir şeyler söylemek değil yapmanın zamanı geldi’ diye konuştu.

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Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları BirliğiOlağan Genel KurulOsman Amca
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