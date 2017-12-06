Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
105304
ALTIN
156.726
DOLAR
3.8575
STERLİN
5.1628
EURO
4.5473
Birbirleriyle paylaşmak için zengin koca arıyorlar!
Birbirleriyle paylaşmak için zengin koca...
WhatsApp için radikal adım
WhatsApp için radikal adım
Uyurken eski kız arkadaşına tecavüz etti
Uyurken eski kız arkadaşına tecavüz...
Angelina Jolie’ye benzemek isteyen kadın herkesi kandırmış
Ameliyat değil, photoshopmuş!
Sosyal medyada organize olup şato satın aldılar
Sosyal medyada organize olup şato...

“İnşaat ve Gayrimenkul Sektörü Gelişim Stratejisi” konulu çalışma ele alındı

Ziyarette The Management Centre of the Mediterranian Yönetici Direktörü İzge Arısal bir sunum yaptı.

06 Aralık 2017 Çarşamba 17:58
“İnşaat ve Gayrimenkul Sektörü Gelişim Stratejisi” konulu çalışma ele alındı
banner10

Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği’nden  (KTİMB) bir heyet TKP Yeni Güçler’i ziyaret etti.

TKP Yeni Güçler tarafından yapılan açıklamaya göre  ziyarette  heyet Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği’nin Kasım 2016’da The Management Centre of Mediterranean’a hazırlatmış olduğu “ İnşaat ve Gayrimenkul Sektörü Gelişim Stratejisi” konulu çalışma TKP Yeni Güçler’e aktarıldı.

Ziyarette The Management Centre of the Mediterranian Yönetici Direktörü İzge Arısal bir sunum yaptı.

Arısal sunumunda, turizm, yüksek öğrenim, inşaat ve gayrimenkul sektörünün entegre bir şekilde planlanması ve buna uygun politikaların belirlenmesi yönündeki ihtiyaç gündeme getirilerek bu yönde yapılması gereken çalışmaları aktardı.

Projenin detaylarını da paylaşan Arısal, nasıl bir strateji izlenmesi gerektiğini  açıkladı.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer  de  Management Centre ile işbirliği içerisinde, katılımcı ve tamamen bilimsel araştırma yöntemlerine dayalı sekiz aylık bir çalışma neticesinde, ana teması 'Planlı Gelişen Sağlıklı Kentler, Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme' olan İnşaat ve Gayrimenkul Sektörü Gelişim Stratejisini hazırladıklarını söyledi.

Ülke ekonomisinin uzun yıllardır çeşitli sıkıntılar yaşamakta olduğunu ifade eden Gürcafer,  her geçen gün ekonomik dengelerin bozulduğunu ve buna paralel olarak Kıbrıs Türk Halkının refah seviyesinin hızla gerilediğini belirtti.

Parça parça ve geçici çözümlerle bir yere varılamayacağını kaydeden Gürcafer,  ekonomiyi doğrudan etkileyen inşaat sektörüne yönelik eksiklerin ve sıkıntıların bir bütün olarak ele alınarak etkin ve kalıcı iyileştirmeler gerçekleştirilmesi gerektiğini savundu.

Gürcafer, ekonominin doğru uygulamalarla rekabet edilir bir noktaya gelebilmesi ve günün gerektirdiği değişimlere anında cevap verebiliyor olması gerektiğinin de altını çizdi.

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı da, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği’nin hazırladığı çalışmayı çok değerli bulduğunu söyledi.

Çakıcı, sivil toplum örgütleri ile birlikte geçmişte kurmuş oldukları yakın ilişki ve işbirliğinin hükümete gelmeleri durumunda da devam edeceğini söyledi.

Çakıcı, “Kalkınma Bankası ve kamu bankalarında geri dönüşü sağlanamayan kamu kaynaklarının realist bir şekilde yeniden yapılandırılarak geriye dönüşümü sağlanması, ülkede yeni yatırımların ihtiyaç duyacağı kaynağı oluşturarak yerli işadamının bundan en geniş şekilde faydalanması öncekilerimiz içerisinde olacaktır” dedi.

Ülkedeki denetim eksikliği olduğunu da savunan Çakıcı, ülkede şeffaf ve denetlenebilir bir yapı oluşturulmasının önemini vurguladı.

“TKP Yeni Güçler olarak yapacağımız projeler, vizyonumuza uygun, yerelliği de içinde barındıran ve devrim niteliğinde olacaktır” diyen Çakıcı, yerel sektörlerin desteklenmesi, orta direğin refah düzeyinin yükselmesi, büyük şirketlerden toplanacak vergilerle orta direği güçlendirmek gibi bir vizyonları olduğunu ifade etti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ertuğruloğlu ve Berova’dan skandal girişim!
Ertuğruloğlu ve Berova’dan skandal girişim!
Su borusu patladı, yol çöktü
Su borusu patladı, yol çöktü
Emirzade Tilki de tutuklandı!
Emirzade Tilki de tutuklandı!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim