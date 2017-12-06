“İnşaat ve Gayrimenkul Sektörü Gelişim Stratejisi” konulu çalışma ele alındı

Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği’nden (KTİMB) bir heyet TKP Yeni Güçler’i ziyaret etti.

TKP Yeni Güçler tarafından yapılan açıklamaya göre ziyarette heyet Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği’nin Kasım 2016’da The Management Centre of Mediterranean’a hazırlatmış olduğu “ İnşaat ve Gayrimenkul Sektörü Gelişim Stratejisi” konulu çalışma TKP Yeni Güçler’e aktarıldı.

Ziyarette The Management Centre of the Mediterranian Yönetici Direktörü İzge Arısal bir sunum yaptı.

Arısal sunumunda, turizm, yüksek öğrenim, inşaat ve gayrimenkul sektörünün entegre bir şekilde planlanması ve buna uygun politikaların belirlenmesi yönündeki ihtiyaç gündeme getirilerek bu yönde yapılması gereken çalışmaları aktardı.

Projenin detaylarını da paylaşan Arısal, nasıl bir strateji izlenmesi gerektiğini açıkladı.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer de Management Centre ile işbirliği içerisinde, katılımcı ve tamamen bilimsel araştırma yöntemlerine dayalı sekiz aylık bir çalışma neticesinde, ana teması 'Planlı Gelişen Sağlıklı Kentler, Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme' olan İnşaat ve Gayrimenkul Sektörü Gelişim Stratejisini hazırladıklarını söyledi.

Ülke ekonomisinin uzun yıllardır çeşitli sıkıntılar yaşamakta olduğunu ifade eden Gürcafer, her geçen gün ekonomik dengelerin bozulduğunu ve buna paralel olarak Kıbrıs Türk Halkının refah seviyesinin hızla gerilediğini belirtti.

Parça parça ve geçici çözümlerle bir yere varılamayacağını kaydeden Gürcafer, ekonomiyi doğrudan etkileyen inşaat sektörüne yönelik eksiklerin ve sıkıntıların bir bütün olarak ele alınarak etkin ve kalıcı iyileştirmeler gerçekleştirilmesi gerektiğini savundu.

Gürcafer, ekonominin doğru uygulamalarla rekabet edilir bir noktaya gelebilmesi ve günün gerektirdiği değişimlere anında cevap verebiliyor olması gerektiğinin de altını çizdi.

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı da, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği’nin hazırladığı çalışmayı çok değerli bulduğunu söyledi.

Çakıcı, sivil toplum örgütleri ile birlikte geçmişte kurmuş oldukları yakın ilişki ve işbirliğinin hükümete gelmeleri durumunda da devam edeceğini söyledi.

Çakıcı, “Kalkınma Bankası ve kamu bankalarında geri dönüşü sağlanamayan kamu kaynaklarının realist bir şekilde yeniden yapılandırılarak geriye dönüşümü sağlanması, ülkede yeni yatırımların ihtiyaç duyacağı kaynağı oluşturarak yerli işadamının bundan en geniş şekilde faydalanması öncekilerimiz içerisinde olacaktır” dedi.

Ülkedeki denetim eksikliği olduğunu da savunan Çakıcı, ülkede şeffaf ve denetlenebilir bir yapı oluşturulmasının önemini vurguladı.

“TKP Yeni Güçler olarak yapacağımız projeler, vizyonumuza uygun, yerelliği de içinde barındıran ve devrim niteliğinde olacaktır” diyen Çakıcı, yerel sektörlerin desteklenmesi, orta direğin refah düzeyinin yükselmesi, büyük şirketlerden toplanacak vergilerle orta direği güçlendirmek gibi bir vizyonları olduğunu ifade etti.