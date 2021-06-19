İnşaata götürüp adam dövdüler

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

17.05.2021 tarihinde, saat 05:00 sıralarında, Girne’de M.N.A. (E-23) ev arkadaşı olan Ş.K ile aralarında bulunan sorunu konuşmak maksadı ile M.D. (E-22) ve M.P. (E-29) ile kullanımındaki araca bindirdikten sonra adı edileni rızası dışında bir yarım inşaata götürerek ciddi şekilde darp ettikten sonra, tasarruflarında bulundurmuş oldukları kesici bir cisim ile sağ bacak kısmına sürtmek sureti ile yaralamışlardır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine adı edilenler tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.