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İnşaata götürüp adam dövdüler

Girne’de meydana gelen ‘zorla insan kaçırma, yaralama ve ciddi darp’ meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar M.N.A, M.P ve M.D dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

25 Haziran 2021 Cuma 08:52
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İnşaata götürüp adam dövdüler

(Kamalı Haber)

Girne’de meydana gelen ‘zorla insan kaçırma, yaralama ve ciddi darp’ meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar M.N.A, M.P ve M.D dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Adnan Kardeşler olayla ilgili bulguları aktardı.

Kardeşler huzurda bulunan zanlı M.N.A'nın 17 Mayıs 2021 tarihinde saat 05.00 raddelerinde Girne’de, ev arkadaşı olan ayni adreste sakin Ş.K ile aralarında ev konusunda bulunan husumeti konuşmak maksadı ile adı edilenin rızası ile konuşmak maksadı ile Evliya Çelebi sokak üzerinde aracına bindirdikten sonra, Girne’de Kaşkar bölgesine konuşmaya gittiği bir esnada, Girne’de sakin M.P ve M.D’yi de bahse konu araca alıp aralarında çıkan tartışma neticesinde aracın kapılarını kilitleyip adı edileni Karşıyaka Parkının doğusunda bulunan yarım inşaata kaçırdıktan sonra elleri ve ayakları ile Ş.K'nin vücudunun muhtelif yerlerine gelişi güzel vurup tasarruflarında bulundurmuş oldukları henüz tespit edilemeyen kesici bir cisim ile sağ bacak kısmına sürtmek sureti ile adı edilenin yaralayıp ciddi şekilde darp ettiklerini mahkemeye aktardı.

Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine tahkikat başlattıklarını ve zanlıları 19 Haziran tarihinde tespit ederek tutukladıklarını söyledi.

Zanlıların iki kez mahkemeye çıkarıldığını, toplam haklarında 5 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 5’er bin TL nakit teminat yatırmaları, her birinin 100 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tutuksuz yargı kararı verdi.

Son Güncelleme: 25.06.2021 16:49
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