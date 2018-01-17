İnşaatlarda çalışanlar ‘Allah’a emanet!

Detay'dan Taner Ulutaş'ın haberine göre, 2017 yılı içerisinde birçok iş kazasının meydana gelmesi sonrasında iş kazalarının önlenmesi için sendikaların tedbir alınmasını istemesine karşın, hükümetin bu konuda hiçbir adım atmadığı öne sürülüyor.

İş güvenliği alınmadan yüksek binaların çatı katlarında çalışan işçiler ölüm riski ile karşı karşıya bırakılırken hala daha bu duruma radikal bir tedbir alınmaması dikkat çekiyor.

Kenan Evren Caddesi Yeni Kent bölgesinde yapımı süren bir inşaatın çatı katında binayı yapan mütehahhit tarafından hiçbir tedbir alınmadan çalıştırılan işçi yürekleri ağızlara getirdi.

Cüneyt Küçük sosyal medyadaki paylaşımında işçinin yürekleri ağızlara getirdiği çalışmasını fotoğraflarken yaptığı yorumda da "İş güvenliği mi? Ne gereği var beklesin bişey olmaz. Bazılarının daha önemli hükümet işleri var. Kenan Evren Caddesi Yeni Kent’teki durum bu" diyerek tepkisini dile getirdi.