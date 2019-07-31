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İnşaatta beton kalıbı çöktü: 1 kişi hayatını kaybetti

31 Temmuz 2019 Çarşamba 21:16
İnşaatta beton kalıbı çöktü: 1 kişi hayatını kaybetti

Beylerbeyi’nde inşaatı devam etmekte olan 2 katlı binanın 2. Katında beton dökümü yapıldığı sırada beton kalıbının çökmesi sonucu  Hasan TARIK isimli şahıs hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 19.35 sıralarında Beylerbeyi’nde Rüzgarlı Bayır sokak üzerinde inşaatı devam etmekte olan 2 katlı binanın 2. Katında beton dökümü yapıldığı sırada beton kalıbının çökmesi sonucu isminin Hasan TARIK olduğu öğrenilen işçi olay yerinde vefat etti.

Meydana gelen olayda yaralanan Ömer YAPICI(E-45) LDH de Yakşi Murat BAZAROV (E-24) ise Girne Dr Akçiçek Hastanesinde tedavi altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

(BRT/PGM)

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