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İNŞAATTA EĞİTİM GÖRÜYORLAR KARPAZ GENÇLERİ BUNU MU HAK EDİYOR?

Karpaz Meslek Lisesi’nde eğitim gören 170 genç yıkılmaya yüz tutmuş binada eğitim görmeye çalışıyor.

07 Aralık 2020 Pazartesi 10:00
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İNŞAATTA EĞİTİM GÖRÜYORLAR KARPAZ GENÇLERİ BUNU MU HAK EDİYOR?

Bahar SANCAR / ÖZEL HABER

Karpaz Meslek Lisesi’nde eğitim gören 170 genç yıkılmaya yüz tutmuş binada eğitim görmeye çalışıyor.

Yıkılması an meselesi olan binada eğitim gören gençler, bahçesinde insan boyu çukurların olduğu inşaat alanında hayati tehlike ile karşı karşıyalar.

Öğrenciler yetkililerin artık bir an önce harekete geçmesini bekliyor. 2015 yılında iki üniversitenin kullanılamaz raporu verdiği okul için, 2019 yılında ihaleye çıkıldı.

Teslim süresi 6 ay olarak belirlenen okulda, 1 yıl geçmesine rağmen müteahhit firma ödenek alamadığı için inşaat durdu.

Karpaz gençleri bunu hak etmiyor ve KKTC’de diğer okullarda eğitim gören yaşıtları gibi daha iyi şartlarda, hayati tehlikeleri olmadan eğitim almak istiyor.

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