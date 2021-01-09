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İnşaattan malzeme çaldılar

06-12.11.2020 tarihleri, 06.00-11.00 saatleri arasında Mormenekşe-Mutluyaka anayolu üzerinde bir inşaat alanı içerisinden E.A. (E-43), R.K. (E-31) ve A.A. (E-46), bir şahsa ait 400 adet kolon sıkma kelepçesini çaldıkları bildirildi.

09 Ocak 2021 Cumartesi 13:20
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İnşaattan malzeme çaldılar

06-12.11.2020 tarihleri, 06.00-11.00 saatleri arasında Mormenekşe-Mutluyaka anayolu üzerinde bir inşaat alanı içerisinden E.A. (E-43), R.K. (E-31) ve A.A. (E-46), bir şahsa ait 400 adet kolon sıkma kelepçesini çaldıkları bildirildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, adı edilenlerin  benzer suçlardan tutuklu oldukları tespit edilmiştir.

Ayrıca E.A. ve A.A.’nın  05-11.02.2019 tarihleri arasında İskele’de Doktorlar sitesi bölgesinde bulunan bir inşaat sahasından başka bir şahsa ait 200 adet kalıp sıkma kelepçesini de çaldıkları tespit edildi.

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