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İnsan Hakları Derneği 8.Olağan Genel Kurul bugün yapılıyor

KKTC İnsan Hakları Derneği VIII. Olağan Genel Kurul toplantısı bugün Lefkoşa’da dernek lokalinde gerçekleştirilecek.

20 Ekim 2018 Cumartesi 10:05
İnsan Hakları Derneği 8.Olağan Genel Kurul bugün yapılıyor

Dernekten yapılan açıklamaya göre, yeni seçilecek yönetim kurulu saat 12.00’de Dereboyu Niyazi’s Restorant Toplantı Salonu’nda yapılacak yemekli basın toplantısı ile “Kıbrıs sorunu konusunda gerçeklere dayanan, kalıcı, istikrarlı tüm taraar için güvenceli ve gerçek barışı” öngören “Çözüm Önerisi”ni açıklayacak.

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Anahtar Kelimeler:
KKTC İnsan Hakları DerneğiOlağan Genel KurulHaberGündemKıbrıs
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