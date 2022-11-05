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İnsan Hakları Derneği Başkanı Yılmaz Işık'tan açıklama

İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Y.Işık, KKTC’nin BM tarafından hâlâ tanınmamış olmasını uluslararası ve insan hakları skandalı olarak niteledi.

05 Kasım 2022 Cumartesi 15:59
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İnsan Hakları Derneği Başkanı Yılmaz Işık'tan açıklama



Mecliste bulunan bazı siyasi partilerin Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarına hizmet etmeyip Anayasa ve hukukun üstünlüğüne saygı göstermediklerini savunan Işık, bir halkın bağımsızlığına karşı siyaset yapıldığının dünya üzerinde hiçbir siyasi ve hukuksal literatürde görülmediğini, bu partilerin “gayrı yasal ve gayrımeşru” olduğunu savundu.

Yılmaz Işık BM, Kıbrıs Rumları ve Yunanistan’a, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerine çağrı yaparak KKTC’nin bağımsızlığını ve varlığını tanıma çağrısında da bulundu.

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