İnsan Hakları Derneği: Fransız malları boykot edilsin

İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, “insan hakları şampiyonluğu yapan ABD ve Fransa gibi AB üyesi ülkelerin doğrudan tüm olanakları ile teröristlere ve terörizme tüm dünyanın gözleri önünde destek vererek insanlık suçu işlediğini” vurguladı.

Işık yaptığı yazılı açıklamada, derneğin, Irak’ta Saddam ve Suriye’de Esad rejimlerine kimyasal silah vermek ve 1988 yılında Halepçe’de, bugün ise Suriye’de masum sivil insanların topluca katledilmesinden sorumlu gördüğü Fransa’nın teröristlere ve terörizme resmen destek vermesini kınadığını açıkladı.

İnsan hakları örgütlerinin buna tepki göstermeleri için çağrı yapan Işık, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u, insanın en temel hakkı olan yaşam ve düşünce ile ifade özgürlüğünü yok etmeyi amaçlayan terör örgütlerine destek veren açıklamalar yapmakla itham ederek protesto etti.

Türkiye halkına dayanışma çağrısı yapan Işık, “Derneğimiz Fransız ürünlerine başlatılan süresiz boykota destek vermeleri için KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti’nde tüketiciler, tüm sendikalar ve sivil toplum örgütlerine çağrı yapmaktadır.” ifadelerini kullandı.