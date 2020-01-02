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İnsan Hakları Derneği Güney Kıbrıs adalet sistemini eleştirdi

02 Ocak 2020 Perşembe 20:21
İnsan Hakları Derneği Güney Kıbrıs adalet sistemini eleştirdi

İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Güney Kıbrıs’ta 19 yaşındaki bir İngiliz kadının tecavüz davasında suçlu bulunmasından dolayı Güney Kıbrıs adalet sistemini eleştirdi.

Hasan Yılmaz Işık, bir İngiliz kadının tecavüz olayı hakkında mahkemeye yalan söylediği gerekçesiyle suçlu bulunduğu davayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Rum Yönetimi ve adaletini protesto ettiklerini belirtti.

Bahse konu kadın Güney Kıbrıs'ta turizm beldesi Ayia Napa’da 12 İsrailli tarafından tecavüze uğradığını iddia etmişti.

Kıbrıs Rum kesiminin İsrail’in tepkisinden çekinerek İngiliz kadının hakkına sahip çıkmasına yardımcı olmadığını iddia eden Işık, bahse konu kızın annesinin Güney Kıbrıs’ı boykot çağrısında da destek verdiklerini ifade etti.

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Vatandaş20 2020-01-02 20:27:44

Çapulcu Rumlardan adalet mi bekliyordunuz? Kıbrıs Türk'üne yıllarca kan kusturdular.

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