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İnsan Hakları Derneği’nden BM’ye çağrı

06 Mayıs 2019 Pazartesi 19:08
İnsan Hakları Derneği’nden BM’ye çağrı
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KKTC İnsan Hakları Derneği ve Bağımsızlık İttifakı Konsey Başkanı Hasan Y. Işık, Birleşmiş Milletlere, Kıbrıslı Rumlara, “Kıbrıslı Türkleri ile bir anlaşmaya varmadan meşruluğunu yitiren Kıbrıs Cumhuriyeti adına hareket edemeyeceği ve uluslararasında yetki kullanamayacağı hususunda uyarıda bulunması” çağrısı yaptı.

Işık yazılı açıklamasında, Türkiye’nin ilan ettiği NAVTEX uyarınca Türkiye’nin yasal kıta sahanlığı bölgesinde kazılara başlamak amacıyla Kıbrıs’ın batısında, 60 kilometre Baf açıklarına gelen Fatih sondaj gemisinin Kıbrıslı Rumlara, “ adanın tek sahibiymiş gibi tek yanlı hareket ve hak iddia edemeyeceklerini anlamaları için en etkili yanıt” olduğunu kaydetti.

Doğu Akdeniz’de garantör ülke Türkiye Cumhuriyeti’nin ve KKTC’nin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumak maksadıyla başlatılan bu girişime tam destek veren Işık, şunları kaydetti:

“Kıbrıs Rumları,  Güney Kıbrıs karasularında doğal gaz arama sondaj ve çalışmalarını tek taraflı ısrar ve inatla sürdürerek Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluş esas ve ilkelerine aykırı ve Kıbrıslı Türkler ile garantör ülke Türkiye’nin hak ve çıkarlarını açıkça ve pervasızca gasp eden bir uygulama içerisinde bulunmaktadır.

Kıbrıslı Türkler ile bir anlaşmaya varmadan Ortadoğu bölgesini ateşe atmak pahasına savaş kışkırtıcılığına son vermesi için meşruluğunu yitirmiş Kıbrıs Cumhuriyeti adına hareket edemeyeceği, uluslararasında yetki kullanamayacağı hususunda Kıbrıslı Rumlara uyarıda bulunması için İttifakımız BM’ye önemle çağrıda bulunmaktadır.”

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