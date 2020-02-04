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İnsan Hakları Derneği’nden BM’ye eleştiri

04 Şubat 2020 Salı 19:45
İnsan Hakları Derneği’nden BM’ye eleştiri
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İnsan Hakları Derneği, Suriye’deki yaklaşımından dolayı Birleşmiş Milletlere güvenilemeyeceğini savundu.

Dernek Genel Başkanı Hasan Yılmaz Işık, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye’de Hafız Esad’ın bir koltuk uğruna Suriye’de pek çok insanın ölümüne neden olması ve Suriye’nin enkaza dönmesinde pay sahibi olmasının “İnsanlık Suçu” ve “İnsan Hakları İhlali” olduğunu, Birleşmiş Milletlerin de Hafız Esad başkanlığındaki rejimi meşru hükümet olarak tanımasının, Kıbrıs Türk halkının Birleşmiş Milletlere güvenemeyeceğini gösterdiğini savundu.

Işık, “Elen Hegemonyasını” Kıbrıs Türk halkına empoze etme çabalarının Birleşmiş Milletler tarafından savunulabilmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

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