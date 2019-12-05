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İnsan Hakları günü dolayısıyla film gösterimi yapılacak

Europe Direct Lefkoşa, İnsan Hakları günü dolayısıyla, 13 Aralık Cuma akşamı film gösterimi düzenliyor.

05 Aralık 2019 Perşembe 14:26
İnsan Hakları günü dolayısıyla film gösterimi yapılacak

“Ejderhayla Yüzleşmek” isimli film gösterimi saat 19:00’da Dayanışma Evi’nde yer alacak.

Europe Direct tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dayanışma Evi, Hollanda Büyükelçiliği, Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği, Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği ve Home Café işbirliğiyle organize edilen etkinlik kapsamında film gösteriminden sonra Zelia Gregoriou ve Yetin Arslan’ın katılımıyla bir de panel gerçekleştirilecek.

Panelin ardından Amalgamation Korosu’nun canlı performansı ve resepsiyon gerçekleştirilecek.
Etkinlik halka açık ve ücretsiz olacak; orijinal dili Dari olan film İngilizce altyazılı gösterilecek.

(BRT/TAK)

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Insan Hakları
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